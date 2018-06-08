﻿連結港人與﻿海洋﻿ ﻿WWF帶你潛入海下灣﻿

「香港人跟海洋好像沒有連繫。」世界自然基金會香港分會（WWF）高級教育主任鍾達燊每次跟港人說起與海洋的關係，對方大多只能說出沙灘、遊船河及海鮮美食。為了讓下一代重拾海洋關係，WWF將帶領小朋友潛入西貢海下灣海岸公園，近距離探訪石珊瑚等海洋生物，重新認識香港豐富的生物多樣性，從而懂得及珍惜眼前美景。



香港的自然生態有多豐富？加州科學院及洛杉磯自然歷史博物館在今年初舉辦「City Nature Challenge（城市中的自然挑戰）」，鼓勵全球六十八個城市的市民，上載其拍攝的動植物相片，比併哪個城市的動植物品種最多。最後，本港共找到超過二千九百種物種，排名第四。鍾達燊表示，不少港人成長於三面環海的香港，卻對海洋生態缺乏認識，「香港海洋給予我們不只是餐桌上的海鮮，還有很好的環境。」



鍾達燊︰海洋給予好環境



為了重構港人與海洋的關係，WWF將於暑假舉辦「兒童夏日學堂」，並可在海下灣海岸公園浮潛，近距離欣賞海洋生態。記者上周四在WWF職員指導下，沿海下灣海岸公園進行近岸浮潛，當日天氣晴朗，水中能見度高，即使身在水面，仍能清楚看見水底的石珊瑚，以及在珊瑚附近生長的魚類。鍾達燊指出，海下灣共有六十四種石珊瑚及一百六十種魚類，物種豐富，「我們亦曾經在附近見到海龜，全世界共有七個品種的海龜，香港可以找到其中五種，由此可見香港海洋生態價值有多高。」



近年愈來愈多港人，甚至內地旅客專程到海下灣浮潛，但腳踏珊瑚、捉走生物的做法，隨時會為當地環境帶來破壞，鍾達燊亦會在浮潛的過程教育小朋友及公眾，「浮潛不是尋找生物，而是探望牠們，進入牠們的世界欣賞，所以我們要不踩、不捉、不碰牠們，亦不帶走任何東西，只帶走拍下的相片，以及遺留的垃圾。」



除了浮潛，WWF亦會帶小朋友乘坐玻璃底船觀察海洋生物，並探索海下灣沙灘及岩岸，觀察寄居蟹、螺及海星等生物。然而，鍾達燊坦言，港人可在海下灣欣賞到豐富的海洋生態，源於其海岸公園的身份，「海岸公園因為政府有派人每日清理垃圾，海面才會如會乾淨，但附近的南風灣因為無人定時清理，海洋垃圾的問題已經很嚴重。」



鍾達燊期望，通過重塑人與海洋的關係，令港人反思可持續發展的生活模式，保護海洋生態，「小朋友來到這裏，就能發現自己跟海的距離很近，見到真實存在的海參及海膽，而不止是餐桌上的食物。」



