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﻿單車斑馬線「打橫行」捱撞

2018-06-08 列印
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　　馬路炸彈累己累人！有網民日前在facebook分享一段「車cam」片，現場相信為新蒲崗彩虹道一行人過路處，當時行人信號燈為「綠公仔」，並開始閃爍。一旁兩條行車線則停着一輛電單車、一輛貨車及一輛私家車。

　　當行人信號燈轉為紅燈、交通燈亮綠燈時，上述三車均開始起步駛前，詎料路邊突然有一輛單車「突圍而出」，未有遵守交通規則，強行「九十度轉彎」，由路邊橫過燈位的行人斑馬線，結果遭一輛私家車撞倒。

　　短片在網上引起網民熱議，不少人並非批評撞單車的司機，而是狠罵涉事騎單車者「累死司機」、「真係以為自己有路權可以打橫行」。

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