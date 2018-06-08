﻿﻿租借畢業袍苦主﻿ ﻿投訴被拖欠按金﻿

本港大專生愈來愈多，不少畢業袍租賣公司乘勢拓展商機，惟質素參差。《星島日報》接獲多名畢業生投訴，指有畢業袍租借及攝影公司涉冤枉顧客損毀畢業袍，拖欠租袍按金、畢業照片逾月等，有上門追討近二十次的顧客直斥該店每次都以無現金、改設計師等理由諸多推搪，取貨時間拖足兩年。有律師直指，該公司有意圖拖欠按金，或已觸犯訛騙罪。



一六年在港大護理系畢業的李小姐經朋友介紹，前年到畢業袍租借及攝影公司SimPro，以約二百元租金和六百元按金租畢業袍約一年，惟她還袍後，隔了兩三個月才取回按金，「次次都叫我留低戶口號碼，過兩日檢查條數。」她指因為該公司標榜平價租袍，附送五張畢業相，故「叫晒一屋人去」，最後更因為多要照片，花了近七千元買下五十多張相、相簿、相架、油畫等產品，「我兩日後就全數轉帳過去，但係差唔多兩年後先收到相。」



收錢快 付貨慢



她稱自己在一六年十二月拍完照片，原預計三個月後可連相簿收貨，惟屢次WhatsApp、電話和上門追討都無法取相，之後公司又稱因轉換設計師而要遲交貨。李小姐去年曾收到一次相簿設計定案：「衰過用powerpoint做，而且同我朋友收到嘅產品設計一模一樣。」



浸大傳理系畢業的莫同學去年五月於SimPro租借畢業袍，租金一百六十元，另加六百元按金，租用期一年。她於今年五月十二日到SimPro還袍時，被告知該店現金不足，按金將於五月二十日前以銀行轉帳方式歸還，店員亦有在單據上列明，惟至今仍未取得按金。莫同學自五月十二日至今已多次以訊息聯絡SimPro負責人鍾先生，要求盡快還款，但一直未獲回覆。



同樣去年在浸大畢業的李小姐稱，還袍時被指「整爛」服裝：「我無做過任何嘢，但（公司）話件袍喺我手上有問題。」她認為自己被冤枉，不排除最後報警處理。



據了解，SimPro約六、七年前開業，一度有三間分店，生意遍佈全港各大院校。位於銅鑼灣的分店現時已結業，荃灣分店則尚在裝修中，未開始營運。記者日前向店主鍾先生查詢，被問到有否拖欠多名顧客按金，他沒有直接回應，只重複表示公司客人多，或不夠現金給部份客人，其後會盡快過數。針對李小姐遲收畢業相的情況，鍾先生則說相簿設計經過多次變動，期間公司曾轉換負責設計師，部份時間未能與李小姐取得聯絡，導致遲交收。對於被指「冤枉」學生弄壞袍，他則只說會多次檢查畢業袍，不會冤枉顧客。



律師黃國桐直言，一般合同對還款期設有「合理期間」，若一方拖欠另一方款項逾月，更明顯超出「合理期間」，事主可循民事途徑索償，賠償金額按個別情況而定。倘若證實欠款一方在收取款項時，已有意圖拖欠，即涉訛騙罪，最高可被判罰款三萬元及監禁十四年。



