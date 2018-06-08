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﻿台電腦病毒隨不明WiFi入侵手機

2018-06-08 列印
■市民使用手機連接不明WiFi須小心。
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　　「少爺殭屍網路」電腦病毒正在台灣擴散，行政院國家資通安全會報技術服務中心指，市民使用無線網路分享器上網連接手機，或使用手機連接不明的WiFi，都有可能被入侵。據了解，現時全球已有六千部Android手機被入侵，逾一百萬個人資料被盜，台灣亦有近百宗個案，提醒市民若不明WiFi是免費且不必輸入密碼即可上網，更要小心。

　　「少爺殭屍網路」利用各國網路平台服務商的主機，針對亞洲區域家用路由器進行DSN劫持攻擊，誘騙群眾連網行動裝置，例如手提電腦、手機等安裝惡意程式。一旦啟用惡意程式，將跳出「啟動裝置管理員」的畫面，若啟動更會令惡意程式無法解除安裝，只能透過回復原廠設定才能完全清除。惡意程式除可竊取手機型號、作業版本系統、應用程式等資訊，也可竊取受害者的程式帳號、聯絡人資料及簡訊內容等敏感資料。
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