﻿送OTO保健產品撐爸爸！

爸爸返工搵錢養家唔容易㗎！唔想佢做到頸梗背痛，嚟緊父親節至啱送OTO護脊按摩墊及頸椎枕撐爸爸啦！呢期《頭條日報》仲有OTO超筍換購優惠，勁抵買，即刻買定做父親節禮物啦！



OTO護脊按摩墊根據人體工學設計，體貼脊骨，同時具備震動按摩功能，無論置身屋企或車內，只需用附設的延伸帶將護脊墊固定於椅背上，就可讓爸爸坐得舒適，輕鬆享受按摩樂趣！爸爸經常坐辦公室工作，有佢就可以紓緩久坐疲累，隨時按摩鬆一鬆啦！另一款OTO頸椎枕至啱爸爸用嚟保健頸肩，流線型設計為頸部提供舒適承托，屋企休息或小睡時戴住佢，舒服之餘又可以保護頸椎健康，而且仲採用輕巧記憶海綿，可以壓縮收藏，隨時攜帶出差或旅途時用都得，超方便！每個頸椎枕仲隨送一個收納袋，方便收納及保持乾淨，好貼心㗎！



除咗上述兩款OTO產品，《頭條》超筍換購優惠仲包括Neoflam 「My Storage」耐熱玻璃盒，一套兩件（0.52L及0.8L），入得焗爐（盒蓋除外）及微波爐，優質實用，為爸爸準備愛心飯盒帶返工就至啱啦！盒蓋有四面環扣配防漏矽膠圈設計，有助延長食物保鮮時效O添！



即日起至六月三十日，讀者憑指定印花及已入帳嘅銀行櫃位/櫃員機收據正本，到指定OTO門市或星島中心即可換購。護脊按摩墊折後二百九十九元（建議零售價四百九十九元）、頸椎枕折後一百七十九元（建議零售價三百四十九元）、耐熱玻璃盒折後七十九元（建議零售價二百九十九元），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！



