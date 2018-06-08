﻿﻿非洲家嫂不忍歧視﻿ ﻿盼助黑人融入社會﻿

「黑色人種一出世就被人歧視，他們的膚色就像Criminal Colour（帶罪的顏色），揮之不去。」土生土長港人駱美清，三年前與非洲人結婚，不忍丈夫與他的同鄉飽受歧視，便成立香港非洲人協會，盼能讓他們融入社會，指他們非洪水猛獸，且對人真誠：「你對他好，他們會對你更好。」



早前為協會在元朗石湖塘村申請設立文娛中心，卻被村民極力反對的五十八歲駱美清（Camy），十八年前搬進元朗，開始環保回收工作，其間認識細她六年的尼日利亞籍丈夫Akunne。她指Akunne是虔誠天主教徒，因家鄉打壓其宗教，十多年前來港申請酷刑聲請，Camy見他為人老實又隨和，便開始和他交往。曾有過一段婚姻，並育有四名子女的Camy原無意再婚，但考慮到Akunne長遠不能留港，三年前便決定與他結婚。



與尼籍丈夫外出常遭白眼



Camy與Akunne一直如家人般相處，她笑說，Akunne曾送她一個三百元的銀包做禮物，但反被她責罵浪費金錢，從此丈夫都不敢再送她禮物，但日常就對她呵護備至，粗重事都由丈夫代勞。不過，Camy坦言平日與丈夫外出常遭白眼，曾去飲茶時遭鄰座食客奚落：「好端端的人，為何落得如斯田地？」Camy未有動氣，向記者說：「我會覺得他是井底之蛙，只看見天空的一部份。」



Camy回想小時候在葵涌的工廠長大，父親開茶水檔，已經常接觸不同種族的人：「那時對面屋住了一家巴基斯坦人，他們經常請我吃薄餅，我們又會借爐具給他煮飯。」



直至二十出頭，Camy在報館工作，經常碰見任職英文報章的黑人記者；之後又曾在人力資源公司工作，管理一眾尼泊爾工人。



雖然Camy對非洲人早已習以為常，但認為普羅大眾仍對他們存在歧視，便決定成立組織讓外界多了解他們。初時Camy見身邊的非洲人都能歌善舞，便以丈夫的名字Akunne成立樂隊，Akunne在非洲語中亦有「知足」、「富足」的意思。她希望以強勁節拍的非洲音樂感染外界，令港人樂意去了解他們多一點。



為了多方面協助非洲人，Camy於一五年正式成立「香港非洲人協會」。她坦言協會成立初期，港人對非洲人大為反感，曾到有不少非洲人聚居的元朗永寧里開會，有村民向在場的非洲人說：「你們這班猩猩，快回去非洲大森林。」Camy當時未有反駁，明白非洲人在香港的確存在文化差異，如習慣隨處便溺等，於是便着力教育在港的非洲人，讓他們明白要守本地規矩。



協會現時只得Camy獨力營運，她坦言亦曾感到吃力想放棄，但想到這幾年付出過的一切，見到有村民開始與身邊的非洲人打招呼，又有黑色人種朋友可以上電台做節目，便咬緊牙關，在丈夫陪伴下，堅持下去。她希望可盡己所能，打破非洲人與港人的隔膜。



