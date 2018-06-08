﻿﻿金行老行尊誠比金堅﻿

戰後出生的袁伙興，從事金飾行業逾半世紀，是老行尊，金行曾被持槍賊打劫損失百多萬元，上月又遭爆竊匪掠去二十萬元貨物，但七旬袁伯仍懷有年輕人的活力和精神，絕不言倦，支持他在大埔區立足幾十年，全靠誠實和信譽，他直言：「偷呃拐騙的生意不能做得長久。」



袁伙興稱，他在四五年和平後翌年在港出生，當時百廢待舉，港人生活艱難，家境清貧的他只讀過幾年書，很早便出來社會工作，十六歲那年由朋友介紹學打金，每月僅二十五元薪酬，自始他與金飾結下不解緣。



苦幹了三年，薪酬獲調整至四百至五百元，生活亦有所改善，後來摸通門路，自己接洽生意，累積到第一桶金，於八三年自立門戶，在大埔開設一家小舖，取名「永興隆珠寶金行」，後來遷至現今的廣福道大舖。



「我從事金飾行業大半世紀，涉獵打金、工場、經紀及門巿等工作，整個流程都很熟悉，原來最重要一環是誠實和信譽。」袁伯講出自己的成功心得。他解釋，大埔區由昔日簡樸的鄉鎮，蛻變成今日足有三十多萬人口的巿鎮，他靠誠信才能立足多年，不少街坊是回頭客，嫁女買金便上門光顧。



「在經營過程中，也不可能事事順利，惟有靠誠信才能渡過困境。」袁伯提及八十年代末、九十年代初，省港旗兵持械搶劫金行的日子，不禁打個哆嗦，當時金行從業者人心惶惶，感到好像四處砰砰槍響，硝煙四起，都不知何時輪到自己店舖遭殃。



袁伯透露其金行的確遇過持械槍匪，被劫去百多萬元金飾，自此保安方面大幅提升，關門後將貴重貨品鎖於大夾萬，上月十八日竟有電閘黨看中袁伯的金行，爆閘以鐵錘搶掠飾櫃金飾，店方只損失二十萬元貨品，警方迅速破案，已拘捕一批疑犯。



另兩次對其行業打擊是○三年沙士和○八年金融海嘯，沙士時期，袁伯的金行員工要減薪三分一；金融海嘯經濟動盪，消費力最受影響，當時他在推廣方面扭盡六壬，不變的元素仍是維持誠信。



夥同業組聯盟增競爭力



他指很多大型珠寶金行，願花錢宣傳，中小型金行面對很大挑戰，八年前他與同業聚會，認為要創造一個讓消費者認同概念才能發展效率，於是聯同十家金行經營者，設立「香港珠寶聯盟」，在金價、服務、品牌推廣方面締造競爭力。



袁伯是九龍珠寶玉器金銀首飾業商會理事，不僅忙於商會和自家店舖業務，也忙於找尋有共同理念的業內人士加入「香港珠寶聯盟」，他說自己尚有發展大計，仍有年輕人的衝勁和魄力，閒來喜游泳和跑步。



「我二十七歲結婚，育有三子女，其中一子在加拿大生活，一對兒女現時跟我學做生意，其實我教他們學習堅持、努力外，最重要是做人要誠實，不能貪心！」他又稱：「我遇過幾名前來賣金的男女，竟然之前買來假金都不知，其中一男子被騙兩百萬元，欲哭無淚。」袁伯說出教導年輕人的寶貴社會經驗。



