﻿﻿街霸割據行人專用區 劃地分肥年賺千萬﻿

旺角行人專用區上月由油尖旺區議會通過「殺街」，預計將在四個月內消失。《東周刊》發現，原來這條不太長的行人專用區，早已變成吸金大舞台，被部份演出人士割據分肥，打造出一條龍模式運作的搵食生態鏈，由霸地、供電及收檔儲存器一應俱全，該批「佔旺」街霸每年吸金更高達千萬元。



《東周刊》報道，有街頭表演者試過多次到旺角行人專用區搵位唱歌，每次都被來歷不明人士趕走，稱「這裏有規矩，不可以話擺就擺。」行人專用區被部份演出人士佔據，變成吸金大舞台，當中兩批表演者的勢力最大。



其中至少四個表演攤檔是由一群中年「舞團大媽」操控，她們常以濃妝艷抹示人，穿上浮誇晚裝，邊跳舞邊唱懷舊金曲，吸引不少路過大叔駐足觀看，並遞上鈔票打賞。《東周刊》發現，大媽每個攤位所收的貼士，每晚至少四千元，四個攤檔單計貼士，每年共吸金逾一百九十萬元。



放租「演出場地」



知情人士指，包括「舞團大媽」在內的數股勢力，還將霸佔的部份「演出場地」放租，向表演者收費提供一條龍服務，承包了多個攤檔的開檔搭台、搬運音響、租用發電機及晚上收檔儲存器等工作。



另一個吸金力強的攤檔鄰近兆萬中心，每次開騷皆吸引數以百計人士圍觀，是行人專用區規模最大攤檔。檔主梁志源外號「歌王」，擅長唱已故歌星羅文歌曲，又被稱為「旺角羅文」。他與三、四位女士演出期間，幾乎每分鐘都有人打賞，他坦言：「最高峰期試過一晚賺三萬元。」



「歌王」最近增添租咪服務，若有途人想即興高歌，每首歌收五十至二百元不等。知情人士估計，其攤檔每年總收入逾一百五十萬元，比很多真正歌手還要高，「整條行人專用區共有二十五個長期表演及攝影攤檔，即使部份收入較少，平均每年也有數十萬元，即這批『佔旺街霸』每年起碼吸金一千萬元。」



