﻿訛稱一年賺十倍 中港人中招 虛擬貨幣騙局呃5800萬

市民投資虛擬貨幣小心誤墮騙徒陷阱，隨時血本無歸！有詐騙集團以投資新款虛擬貨幣作招徠，聲稱一年內可賺取逾十倍本金的高利潤回報，吸引一百五十五名事主墮入騙局，合共被騙去五千八百萬元。警方接獲受害人報案後展開調查，昨天拘捕十二名涉案騙徒及檢獲一批證物，並指該種虛擬貨幣根本不存在。



涉嫌欺詐被捕的四男三女為港人，年齡介乎二十二至八十歲，另有五名馬來西亞籍疑犯被捕，當中包括集團主腦。據悉，他們去年十一月起分別在尖沙咀力寶太陽廣場、佐敦及天水圍開設三間公司及辦事處，進行詐騙。



警方近日接獲多名市民報案，去年十二月至今年一月期間，分別與三間本地投資公司接觸，當時公司職員向他們推銷不同的投資項目，並作虛假保證，聲稱短期內可獲豐厚回報。



職員推銷及游說受害人參加一項稱為「拆分（分帳）盤」的虛擬貨幣投資計劃，集團代他們投資，以五千美元（約四萬港元）為一個投資單位，每隔五十日便可分帳一次，三個月後投資者有機會可領回本金，一年後可獲逾十三倍利潤，而受害人每介紹一名友人加入，更可獲一成回佣。



騙徒在受害人上釣決定投資後，會着他們將款項存入指定的內地公司或私人銀行開戶口，再透過公司手機程式開設個人戶口，聲稱可藉此控制及管理投資項目。至今年五月，受害人投資多月仍未獲發還本金及利潤，且發現自己的投資戶口不能開啟，於是查詢該投資公司，職員則支吾以對，事主疑受騙於是報案。



警拘12男女



重案組探員經深入調查後，昨天掩至尖沙咀、佐敦及天水圍等五處地點，將涉案八男女拘捕及帶署調查，並檢走一批文件等證物。西九龍總區重案組總督察張樂泉稱，案中受害人多達一百五十五人，其中約三十名為港人，包括有工程師等專業人士，餘下大部份為內地人，涉及金額由一千四百元至四千五百萬元不等。



警方呼籲市民懷疑墮入騙案陷阱，可致電三六六一八一八三或九一八一五三八五與西九龍總區重案組聯絡。