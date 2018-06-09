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﻿港協無限期暫停空總會籍

2018-06-09 列印
　　空手道總會早前被指行政失當及選拔制度不公，港協暨奧委會昨召開會員大會，以逾九成票數通過無限期暫停空手道總會會籍，即時生效，並成立獨立遴選委員會於本月底前選出運動員參加八月的亞運會。空總表示會上訴。

　　港協暨奧委會義務秘書長王敏超指，今次決議是完全暫停空總的會員權利，包括對方不能選拔運動員參加大型綜合運動會。

　　港協過去兩年接獲逾五十宗運動員及教練投訴，調查後認為空總違反公平競賽原則。

　　港協三月底曾討論是否暫停空總會籍，當時決定給對方一個月時間改善，但港協認為空總選拔仍然未做到公平公正，以及為運動員作出最大保障。

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