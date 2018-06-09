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﻿督察涉偷走67萬人幣證物

2018-06-09 列印
　　打鼓嶺分區警署昨日揭發六十七萬元人民幣遭偷龍轉鳳盜竊案。警方調查後，在葵涌區以涉嫌盜竊拘捕一名高級督察，案件交由新界北總區重案組跟進調查。

　　消息稱，被捕四十一歲姓劉高級督察，駐守打鼓嶺分區，與妻子居於葵涌荔枝嶺路荔景紀律部隊宿舍。本周二，他被妻子發現在住所燒炭自殺，報警送院獲救。昨日打鼓嶺分區人員檢查分區辦公室一保險箱時，驚見約六十七萬元人民幣證物被盜去，並換上一批假鈔。警方初步調查後，相信證物現金遭人偷龍轉鳳，案件懷疑與劉有關，昨日在葵涌區以涉嫌盜竊將其拘捕，案件交由新界北總區重案組跟進調查。

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