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﻿世盃前夕 月檢630萬元冒牌波衫

2018-06-09 列印
　　四年一度《世界盃》前夕，海關發現有冒牌波衫充斥市面，過去一個月進行打擊行動。海關指，《世界盃》下周四開鑼，鑑於冒牌波衫充斥市場，海關上月初開始部署加強打擊，包括市面及網上冒牌物品。

　　截至前日為止，海關共檢獲十一萬七千件冒牌波衫與運動服，總值六百三十萬元。其中關員前日行動中，在九龍及新界八個售賣冒牌貨店舖及小販攤檔，檢獲四千件包括西班牙、德國、阿根廷及日本等國家隊等冒牌波衫及運動服，市值三十萬元，拘捕涉案七女一男。檢獲冒牌波衫，每件售價一百一十至二百元不等，較正貨便宜約四百元。

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