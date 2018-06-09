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﻿無戴安全帶女乘客拋出車

2018-06-09 列印
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        一輛客貨車昨日滂沱大雨中駛至北大嶼山公路時，疑駛過水氹滑胎失控，在路中打白鴿轉及一度打觔斗，一名女乘客更疑沒有佩戴安全帶從打開車門拋出路面重傷，報警後與車上兩輕傷司機及女乘客送院，三人治療後幸無性命危險。

        昨晨八時許，三十八歲姓蒙男子，駕駛客貨車載着兩名分別二十四歲姓劉及二十五歲姓陳女乘客，沿北大嶼山公路往東涌駛至近小蠔灣車廠，客貨車疑駛過一個水氹後滑胎失控，撼防撞欄後反彈出路面打白鴿轉及一度打觔斗後扶正橫亘路中（見圖），車頭嚴重損毀。

　　意外中姓劉女乘客疑沒有佩戴安全帶，從損毀打開的側門跌出路中，頭腰及腳部受創，輕傷司機及另一女乘客事後逃出車外報警及撐傘為女傷者擋雨。警員到場將三名傷者送院，劉女情況嚴重，其餘兩人則沒有性命危險。警方事後拖走客貨車檢驗及調查意外原因。
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