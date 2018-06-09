綠色和平與多個團體包括環保觸覺、有叉用、搞乜東東、思網絡及走杯組成「走塑聯盟」，就即棄塑膠問題向不同群體宣揚及協助落實走塑措施，例如向活動主辦商提供租借可重用餐具服務、鼓勵餐廳及個人重用器具享用飲品、倡議無包裝購物等，推動全港減少使用即棄塑膠。
港年棄塑膠發泡膠餐具逾七萬噸
綠色和平與多個團體包括環保觸覺、有叉用、搞乜東東、思網絡及走杯組成「走塑聯盟」，就即棄塑膠問題向不同群體宣揚及協助落實走塑措施，例如向活動主辦商提供租借可重用餐具服務、鼓勵餐廳及個人重用器具享用飲品、倡議無包裝購物等，推動全港減少使用即棄塑膠。
訛稱一年賺十倍 中港人中招 虛擬貨幣騙局呃5800萬
市民投資虛擬貨幣小心誤墮騙徒陷阱，隨時血本無歸！有詐騙集團以投資新款虛擬貨幣作招徠，聲稱一年內可賺取逾十倍本金的高利潤回報，吸引一百五十五名事主墮入騙局，合共被騙去五千八百萬元。警方接獲受害人報案後展...
2018-06-09
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習近平：普京是知心朋友 普京訪華獲頒友誼勛章
俄羅斯總統普京昨日展開訪華行程，國家主席習近平頒授「中華人民共和國友誼勛章」給普京，習近平更稱普京是其知心朋友。普京對獲頒勛章感到榮幸。 國家主席習近平昨日為訪華的俄羅斯總統普京舉行歡迎儀式，二人一同檢閱儀仗隊，除了兩國關係外，下周二舉行的美朝峰會及伊朗核協議，相信是二人會談的議題。二人昨天一同乘高鐵往天津，出席中俄友好交流。二人今天抵達青島，出席為期兩日的上海合作組織會議。 下午習近平在人民大會堂將「中華人民共和國友誼勛章」頒給普京，他讚揚普京，在促進中外交流合作及維護世界和平上作出傑出貢獻，並致力推動中俄友好及全面戰略協作夥伴關係發展，亦是他最好的知心朋友，祝願...
2018-06-09
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抵新加坡宣傳 「金正恩」遭扣兩小時
外貌酷似北韓領導人金正恩、經常以金正恩造型亮相的澳洲華裔藝人Howard X，周五早上抵達新加坡時一度被扣留及接受問話。「A貨金正恩」Howard X應一個商場及海鮮酒樓的邀請，在「特金會」舉行之前數天抵達新加坡，進行宣傳活動。他對記者說，早上乘飛機抵達樟宜國際機場時，被警員截住，搜索行李及接受問話大約兩小時才獲放行。他說，警員囑咐他在新加坡期間，不要前往聖陶沙島及香格里拉大酒店。周二的「特金會」將在聖陶沙島嘉佩樂酒店舉行。外界預料特朗普在新加坡停留期間，會入住香格里拉大酒店。警方又查問Howard X是否曾經參與世界各地的抗議示威，包括香港的雨傘運動。他回答，雨傘運動期間...
2018-06-09
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利奧坊‧凱岸441萬入場
市區迷你戶向來吸引上車客及投資者留意，恒地旗下的旺角利奧坊‧凱岸，主打一房戶型，項目日前公佈合共兩張價單共180伙，全屬標準戶，其中加推戶輕微提價2%至3%，折實441.75萬元入場，整批180伙單位於今日（9日）開售。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指出，「利奧坊‧凱岸於本周六（9日）開售180伙，均為標準戶，包括56伙開放式、111伙一房戶及13伙兩房戶，最平單位折實441.75萬元入場。」 折實呎價2.39萬 利奧坊‧凱岸首批103伙，平均折實呎價23912元；及後新加推的77伙，折實呎價21875至27796元。這兩張價單中包括開放式、一房及兩房戶，價單售價低...
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騰訊遭美調查 恒指急插554點
G7峰會周五召開，市場觀望氣氛濃厚，惟南美等新興市場匯價急跌，觸發投資者憂慮情緒。周五亞洲股市齊跌，恒指失守31000點，低見30874點，尾市跌幅略為收窄，恒指收報30958點，跌554點，大市成交...
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壓軸熱身求贖罪 雙牛「突」擊
西班牙上場友賽只能和瑞士打成平手，門將迪基亞和射手迪亞高哥斯達成攻守兩端罪人。不過，主帥路柏泰基出言力撐愛將，指他倆勢從錯誤中學習，今晚最後一場世界盃熱身賽率「狂牛」在俄羅斯中立場大破突尼西亞壯行色，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港時間周日2:45開賽） 上仗作東鬥瑞士，西班牙憑奧迪奧蘇拿開紀錄，但門神迪基亞罕有犯錯，將對手遠射撲出不遠，讓列卡度洛迪古斯近門補中迫和1:1。賽後，這名曼聯鋼門即成眾矢之的，路柏泰基即力挺此子：「任何球員都會有犯錯的時候。迪基亞是己隊其中一位最重要球員，這是毋庸置疑的，我深信他在世盃會為我們帶來勝利。」 主帥盼將功補過 此外，西班牙...
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CP值爆燈 平掃BB用品
Zoey雖未公開第二胎是囝囝還是囡囡，然而自己心中有數，而且還開始留意各大嬰兒用品展，最新情報就是由即日至 6月13日（三）的「Aeon夏日寶給站」，優惠包括幼兒服飾、嬰兒車、玩具及護理用品，購買初生...
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釗峰三號風球突襲星島集團 兩日唱足30個地方
男子組合C AllStar分開發展已有半年，成員釗峰率先行「單飛」推出由郭偉亮作曲、黃偉文填詞新歌《月亮不代表我的心》。昨日中午釗峰拉埋音樂團隊成員Nick Gor等冒着3號風球兼橫風橫雨突襲星島集團...
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巴士的點評——八婆吵架 講起美加交戰的歷史
美國總統特朗普最近因為向西方盟友徵收鋼鋁關稅問題，已先後與法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多在電話上嗌交。 在美國向歐盟徵收關稅前夕，法國小鮮肉總統馬克龍打電話給特朗普。事後相信是法方消息人士放料，形容那次通話：「很差，很可怕！」 除了馬克龍之外，另一位小鮮肉領袖、加拿大總理杜魯多也有差不多的遭遇，他也是在美國向加拿大徵收鋼鋁關稅之前與特朗普通電話。杜魯多同樣以為與特朗普關係很密切，迫問特朗普如何證明關稅是一個國家安全問題，因為美國以國家安全為由向加拿大加徵鋼鋁關稅。怎料特朗普回答：「白宮不是你們燒的嗎？」 相信特朗普所指的應該是一八一二年至一八一五年的「英美戰爭」，指加拿大...
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丁冠豪坐正開倉
馬會牌照委員會昨召開會議，討論來季練馬師、騎師和副練馬師的陣容，並審批有開牌照。 莫雷拉撤回來季牌照申請的消息於前晚已傳出，除此之外，貝湯美亦沒有提出申請，另外柏寶和杜利萊來季不獲發牌，於是合共四季現...
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