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﻿港年棄塑膠發泡膠餐具逾七萬噸

2018-06-09 列印
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　　即棄塑膠對海洋造成極大污染，綠色和平項目主任陳可淳表示，香港每年棄置於堆填區的塑膠及發泡膠餐具重逾七萬噸，對海洋污染嚴重，甚至令理應潔淨無瑕的南北兩極都發現微塑膠的蹤跡。

　　綠色和平與多個團體包括環保觸覺、有叉用、搞乜東東、思網絡及走杯組成「走塑聯盟」，就即棄塑膠問題向不同群體宣揚及協助落實走塑措施，例如向活動主辦商提供租借可重用餐具服務、鼓勵餐廳及個人重用器具享用飲品、倡議無包裝購物等，推動全港減少使用即棄塑膠。

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