﻿美朝兩巨頭抵星 金正恩布疑陣 三機移形換影防襲

美朝峰會明天在新加坡舉行，朝鮮半島局勢何去何從，舉世關注。北韓領袖金正恩及美國總統特朗普昨天先後抵達星洲，以絕少乘飛機外訪的金正恩最矚目。北韓疑為防金正恩遇刺，「移形換影」，安排金正恩胞妹乘北韓領袖的「蒼鷹一號」專機赴獅城，同時借用中國國航客機接載金正恩，飛機佯裝由平壤飛北京，突於半空改變航道直飛新加坡。特朗普則在峰會前先旨聲明，稱能夠在一分鐘內看穿金正恩，強調同北韓謀求和平的機會，僅此一次。



外界一直猜測金正恩會如何前往新加坡。北韓首都平壤昨天分別有三架飛機飛往新加坡，包括金正恩專機「蒼鷹一號」、中國國航波音747客機和伊留申-76型貨機。當眾人猜測金正恩會乘坐「蒼鷹一號」時，他出奇不意，向中國國航借用一架不起眼的客機飛往新加坡。



空中換航道轉編號



該波音七四七客機原本編號為CA121，昨天凌晨四時許由北京起飛，近七時半抵達平壤；至早上九時半，航班編號改為CA122，由平壤起飛，原定目的地為北京，但在即將飛抵北京時，突然於半空改道，編號再改為CA61，直飛新加坡。至於「蒼鷹一號」專機，相信由金正恩胞妹金與正乘坐，亦於昨天抵星洲。



外媒報道，金正恩極度擔心自己在外地遭人暗殺。據了解，同一日出發的伊留申-76貨機上，運載了金正恩的防彈座駕、食材、冷凍櫃及流動廁所，務求阻絕一切風險，包括有人在食物中落毒。早前有脫北者透露，金正恩不欲自己的排洩物落入外界，令外人得悉其健康狀況。



自備食物流動廁所



昨午約二時半，金正恩抵達新加坡，在大批保鏢及車隊簇擁下前往瑞吉酒店，之後與新加坡總理李顯龍會面。李透露這次新加坡安排美朝峰會，斥資二千萬新加坡元（近一億二千萬港元），其中有一半用於保安方面。新加坡早前已清空金正恩和特朗普計劃入住的酒店，並在酒店外設置大堆障礙物及盆栽，以防外人得悉內裏情況。當地昨天動員「啹喀兵」，負責保護金正恩。



特朗普於昨晚八時半，乘坐「空軍一號」抵星，入住香格里拉酒店。他在啟程前向金正恩放話，稱能在一分鐘內看穿他，又提醒金正恩把握今次「最後機會」。美朝峰會計劃明日在聖淘沙島的嘉佩樂酒店舉行，全球注視會否為朝鮮半島帶來和平曙光。



