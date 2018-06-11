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﻿星洲餐廳「火箭人卷」吸客

2018-06-11 列印
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　　新加坡食肆發「政治財」，設計多款美韓「fusion菜」吸客。特朗普揶揄金正恩為「火箭人」，令金正恩大為惱火，新加坡一間餐廳懶理爭議，推出一款「火箭人卷餅」，夾着韓國炸雞和泡菜，亦設計了「特朗普捲」，以牛肉、酸黃瓜、番茄醬做餡料，等顧客可以一嚐兩名狂人的「味道」。
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