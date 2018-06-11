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﻿陳肇始籲私醫 停HPV新預約

2018-06-11 列印
　　本港九價子宮頸癌（HPV）疫苗供應短缺，早前有病人預約後未能打足三針。食衞局局長陳肇始坦承情況並不理想，衞生署已與藥廠聯絡，希望盡快提供更多疫苗。她呼籲私家醫生應在疫苗不足下，應考慮是否續接收新症。陳肇始又指，由關愛基金通過家計會提供HPV疫苗予本港市民接種的試點計劃，疫苗供應足夠。

　　早前一批有內地女子聲稱支付了總數約四千多元，合共三針的九價子宮頸癌疫苗費用，惟去年注射第一針，近日專程預約來港打針後，卻遭診所單方面取消預約，未能如期完成三針的注射，於是集體到藥廠抗議，要求藥廠增加疫苗供應。
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