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﻿佳曉補選 植潔玲高票勝出

2018-06-11 列印
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　　東區區議會佳曉選區昨天舉行補選，以填補病逝的議員林翠蓮遺下的議席，有三名女性候選人角逐，包括林翠蓮前助理陳真真、民主派李鳳琼，及以民建聯和工聯會「雙牌頭」出戰的植潔鈴，最後植潔玲獲二千二百六十八票當選。

　　截至昨晚十時半，有四千三百零七人投票，總投票率百分之四十九點三五，低於換屆同一時段。
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