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﻿團體反對拆卸郵政總局

2018-06-11 列印
■團體批評政府帶頭浪費做「大嘥鬼」，呼籲立法會周三反對撥款。
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　　政府建議中環海濱三號用地用作商業發展，立法會工務小組委員會周三將討論重置中環郵政總局事宜。中西區關注組、環保觸覺等團體昨日攜同巨型「大嘥鬼」道具，於中環總局門外請願，批評政府拆卸結構良好的郵政總局，帶頭浪費，呼籲立法會反對撥款。

　　環保觸覺義務總幹事譚凱邦表示，早前邀請測量師計算地基、牆身及橫樑等結構的容量總和，估計拆卸中環總局後，會製造高達一萬二千六百七十立方米的建築廢料，「政府時常要市民『減廢』，但到頭來就自己做『大嘥鬼』！」

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