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﻿男子遭三南亞漢圍毆

2018-06-11 列印
　　一名五十三歲姓陳男子，昨凌晨三時許，與兩名女同事在港島蘭桂坊飲酒消遣後，一同乘坐往旺角紅頂公共通宵小巴過海。其間車上三名南亞漢騷擾女同事，陳見狀護花斥責對方時，雙方發生爭執。

　　當小巴駛過收費亭，陳與兩女同事落車時，三名年約二十至三十歲南亞漢尾隨及向他襲擊。陳雙拳難敵六手，迅即被打至倒地，前額、耳及手腳受傷，同行女同事雖然大聲喝止及阻止，但事主仍被南亞漢拳打腳踢倒地及趁亂搶去其手提袋。



　　兇徒毆劫傷人後沿行人天橋往理工大學方向逃去，其他乘客報警求助。警員到場將受傷事主送院，並追緝三名南亞兇徒歸案。

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