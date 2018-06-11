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﻿17歲少年偷車載友夜遊被捕

2018-06-11 列印
　　未成年少年偷車接載友人遊車河被捕！一名十七歲姓鍾少年，前晚十一時許，駕駛一輛私家車，載着兩名均十八歲，分別姓劉及姓李男友人，在屯門遊車河途至楊景路。

  消息稱，當時新界北總區交通部特遣隊人員駕乘警車在屯門區巡邏，發現鍾駕駛的私家車形跡可疑截查，揭發他未成年，同時私家車早前於屯門區被偷走，調查後以涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「沒有第三者保險下駕駛」三宗罪將鍾拘捕；同車兩名友人則涉嫌容許他人駕駛時沒有駕駛執照及容許他人沒有第三者保險下駕駛被捕。

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