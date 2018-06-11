﻿「一響即收線」 電騙回撥詐財

電騙手法層出不窮，近來新興一種「一響即收線」電騙手法，有市民收到來自偏遠國家的未接來電，一旦回撥，即被收取高額長途電話費，至昨早警方已接獲一百四十宗查詢；其他手法如「猜猜我是誰」，案件數量由去年初至今年中亦錄得上升。



東九龍刑事總部總督察譚威信指，警方近日接獲一種新興電騙方式「Wangiri 」，俗稱「一響即收線」。有市民接獲來自烏干達、瓦努阿圖等國家的來電，回撥後卻被收取昂貴電話費，「相信部分電話費會轉至來電者，例如電話公司及機構。」



警方數據顯示，去年本港共有九百九十一宗電騙案，創下十年新低；今年首四個月則接獲一百一九宗電騙案，數量較去年同期大減逾五成七。但由去年初至今年中，「猜猜我是誰」手法卻錄得上升，亦是今年首四個月所有電騙案中，佔比例最高的手法，令年長者佔總體受害人的比例上升。



