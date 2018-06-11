本報其後曾聯絡涉事母親，但截稿前未獲回覆。
三歲女疑遭外傭性侵
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美朝兩巨頭抵星 金正恩布疑陣 三機移形換影防襲
美朝峰會明天在新加坡舉行，朝鮮半島局勢何去何從，舉世關注。北韓領袖金正恩及美國總統特朗普昨天先後抵達星洲，以絕少乘飛機外訪的金正恩最矚目。北韓疑為防金正恩遇刺，「移形換影」，安排金正恩胞妹乘北韓領袖的...
2018-06-11
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八國領導人發出共同宣言 習近平：上合設三百億人幣貸款
上海合作組織青島峰會昨日在青島國際會議中心舉行，國家主席習近平迎接出席峰會的外國領導人逐一握手及合影，並宣佈中方將在上海合作組織銀行聯合體框架內設立三百億元人民幣等值專項貸款。 習近平在會上致開幕辭，...
2018-06-11
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勇漢保護乘客被斬死 日男新幹線隨機殺人
日本JR東海新幹線列車上周六晚發生斬人案，一名二十二歲無業男子小島一朗涉在車廂隨機持刀斬人，造成一死兩傷。疑兇事後向警方供稱，因為心情鬱悶，想隨機殺人。 據了解，三十八歲的男乘客為了制止疑兇斬人，上前保護其他乘客，不幸被傷及頸部大量出血，當場血流不止，並陷入昏迷，經搶救後證實不治。受傷女性則成功脫逃，據報道有兩名二十多歲女乘客重傷。警員在現場找到至少兩把刀，正以「無差別攻擊乘客」嫌疑對小島進行調查，了解其是否有計劃犯案。 疑犯來自愛知縣岡崎市，供稱無業，並指自己不認識死傷者，皆因心情鬱悶，所以拿着刀在車廂內見人就砍。疑兇祖母說，他說過「討厭這個世界，動不動就講我想死」。據報...
2018-06-11
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利奧坊‧凱岸441萬入場
市區迷你戶向來吸引上車客及投資者留意，恒地旗下的旺角利奧坊‧凱岸，主打一房戶型，項目日前公佈合共兩張價單共180伙，全屬標準戶，其中加推戶輕微提價2%至3%，折實441.75萬元入場，整批180伙單位於今日（9日）開售。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指出，「利奧坊‧凱岸於本周六（9日）開售180伙，均為標準戶，包括56伙開放式、111伙一房戶及13伙兩房戶，最平單位折實441.75萬元入場。」 折實呎價2.39萬 利奧坊‧凱岸首批103伙，平均折實呎價23912元；及後新加推的77伙，折實呎價21875至27796元。這兩張價單中包括開放式、一房及兩房戶，價單售價低...
2018-06-09
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重組交易或陸續有來 太古私有港機 溢價逾六成
在1965年上市的港機工程（044），在本港股市渡過了53個年頭之後，昨天遭母公司太古（019）提出私有化，可說是近年最老資格的私有化公司。太古的出價為每股72元，較港機上周五收市價44元錄得63.6...
2018-06-11
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紅魔奏凱「哥」
比利時上場友賽主場3:0大炒埃及，中場奇雲迪布尼揚言要把勇態延續至世界盃，勢好好把握最後一場熱身賽的練兵機會，今晚主場擊退近況欠佳的哥斯達黎加，為出征俄羅斯壯行色，捧主勝。（now618、633台周二凌晨2:45直播） 首場世盃熱身賽僅0:0悶和葡萄牙後，比利時上仗重拾勁旅本色，慨贈埃及三蛋，中場主力奇雲迪布尼喜見盧卡古、夏薩特等隊友及時復甦︰「我軍已經準備就緒，各人的狀態和士氣都無懈可擊。」連同上場勝仗，「歐洲紅魔」近四場友賽三勝一和，相信亦不會白白浪費今晚最後一次練兵機會，有望延續強勢。 迪布尼：己隊士氣如虹 世界排名廿三的哥斯達黎加，實力跟排名第三的比利時無疑...
2018-06-11
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定價更親民 小米8一炮三響
當OnePlus 6、ASUS ZenFone 5Z紛紛以貼近小米MIX 2S的定價開售，企圖加入親民旗艦之爭，殊不知後者隨即還擊，日前發佈的小米8，再度將S845旗艦手機門檻降低，6+64GB版本機...
2018-06-11
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朱麗倩被指再有喜 華仔：我都想係真
劉德華的歌迷會「華仔天地」前晚在九展舉行成立30周年晚會，並為華仔的爸爸賀壽，據悉有3000人出席，每位粉絲均憑實名票及核對樣貌才入場，安全措施甚嚴謹，華仔的父母、太太朱麗倩帶同女兒向蕙出席，場面熱鬧...
2018-06-11
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社論——單靠回收 不能除膠禍
全球塑膠廢物氾濫，香港難以獨善其身，急須「除膠害」。環保局正效法歐美，推出針對性措施，遏止「濫膠」行為，局長黃錦星昨天就透露，正研究類似汽水玻璃樽「按樽」的做法，讓塑膠容器飲品商提高售價，而消費者回樽時可取回「按樽費」，借此推動膠樽回收，構思的方向正確，但不足以解決膠禍逼在眉睫。 膠樽佔塑膠廢料量的六成，若不循環再用，落入堆填區或被掉入海洋，對環境生態造成禍害。政府針對膠樽，擬寓禁於徵，以經濟誘因，鼓勵膠樽飲料商和市民妥善處理膠樽，但只有「按樽費」一招，不能避免膠樽氾濫成災。 香港各類回收業，包括廢紙、金屬、塑膠均經營困難，最大問題是廢料難有出路，內地嚴限入口，運往外地成本...
2018-06-11
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重點出擊——你知我意評分有利
六月份馬圈最震撼消息莫過於雷神宣布將下季往日本闖另一番事業，雷神能人所不能，一日八捷令筆者拜服，在港亦贏盡所有經典大賽，筆者在此亦祝願騎者更上一層樓！每逢季末階段，總有特別多人事變動，昔日香港冠軍練馬師簡炳墀愛徒丁冠豪來季亦升任練馬師，筆者感受至深，正因筆者初接觸賽馬，丁冠豪當時為簡廄見習生，其策騎領放馬功夫頗有一手，回頭已經接近三十載！ 另一方面，現於榜末的告達理正為成績而煩惱。雖然理廄現時成績仍低於會方要求，但近戰交出頭馬「神威敖翔」，可見鬥志仍然高昂，季尾必戰至最後一兵一卒！周三谷戰理廄雖然出馬只有兩匹，但分量相當，筆者率先推介第四班1200米「你知我意」。此駒季初尚...
2018-06-11
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