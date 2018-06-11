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﻿三歲女疑遭外傭性侵

2018-06-11 列印
　　網上近日流傳一則帖文，一名母親發文聲稱自己的三歲女兒疑遭外傭性侵，導致陰道炎，報警後，警方卻指證據不足，不作起訴；涉事外傭其後亦到勞工處及小額薪酬索償處反告事主。事件引起網上熱論，網民反應兩極。該名母親前日在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，稱其三歲女兒疑遭外傭性侵，沖涼時下體痛至狂哭，經兒科醫生檢查後，證實患上陰道炎。帖文一出，隨即引起廣泛關注，不少人擔心女童狀況，建議母親盡快聯絡心理醫生及護苗基金等機構求助；但亦有人認為帖文資料不全，質疑其真偽。

　　本報其後曾聯絡涉事母親，但截稿前未獲回覆。

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