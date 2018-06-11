﻿患糖尿病警號不應輕視 ﻿免費手機程式﻿﻿助診斷夜尿症﻿

好夢中途被夜尿打斷，相信是不少市民的苦惱。有醫護團體設計手機應用程式，只要輸入每日作息時間、飲水、如廁紀錄，便可以初步診斷用戶有否患上夜尿症，以及早診治。有醫生指夜尿症是糖尿病等問題的警號，更長期令患者精神受到困擾，呼籲公眾不應輕視其影響。



現時六十歲的趙先生，自去年起患上夜尿症，每兩小時便要上廁所，影響睡眠及精神質素。有鑑於本港不少中年人或老人家均有夜尿症，一班醫護人員組成「夜尿學堂」（見圖），並設計免費手機應用程式，只要用戶輸入每日作息時間、喝水、如廁紀錄，程式便會診斷用戶患上夜尿症的機率，方便他們及早求醫。



香港公共醫療醫生協會會長麥肇敬指，夜尿症是糖尿病等問題的警號；患者因睡眠不足，精神容易受困擾，影響工作表現；而年紀大、行動不便的夜尿症患者，晚上去廁所時亦會增加跌倒骨折的風險，呼籲大眾不應輕視問題。



