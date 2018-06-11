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﻿N無人士促增建過渡性房屋

2018-06-11 列印
■N無人士房屋關注組昨到深旺道九巴臨時車廠外示威。
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　　深水埗N無人士房屋關注組昨到深旺道九巴臨時車廠外示威，要求政府增建更多過渡性房屋。六十二歲劏房戶、關注組代表李強表示，兩年間劏房租金由四千二百元升至四千六百元，難以負擔，希望政府將兩幅至今仍未落實發展用途、位於深旺道九巴臨時車廠，以及欽州西街及西邨路交界的閒置政府土地，用以興建過渡性房屋，紓緩基層對住房的需要。

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