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﻿沙田老翁疑遭推倒死亡

2018-06-11 列印
　　沙田一間老人院發生命案，前晚一名七十六歲男院友被人發現昏迷，職員得悉召救護車將事主送院，但抵院後證實死亡。警方昨接獲死者家人報警，調查後拘捕死者的一名男院友，案件暫列誤殺處理。

　　現場為廣善街一間老人院，昨晨十時許，死者女兒折返老人院向職員了解，經翻看閉路電視，發現死者事發前曾被一名男院友推撞及跌倒，懷疑與事件有關報警。

　　昨午探員到老人院調查後，案件暫列誤殺及拘捕一名七十餘歲男院友扣查。至於死者真正死因，有待稍後法醫官剖屍後確定。

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