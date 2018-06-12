﻿暴動罪成 官斥咎由自取 梁天琦重囚六年

前年大年初二旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦被裁定暴動罪成，昨天在高院法官彭寶琴判他入獄六年；另外兩名被告盧建民與黃家駒分別就暴動罪被判囚七年及三年半。法官判刑時直言，任何參與暴動的人均是「咎由自取」，強調事件的政治背景不能當作求情因素，否則會傳達錯誤訊息，令人以為對政府或社會不滿便能訴諸暴力。



梁天琦早前被裁定暴動罪成，加上承認一項襲警罪，昨就兩控罪分別被判囚六年及一年，同期執行。梁天琦聞判後表現平靜，離庭時向旁聽席揮拳，並向女友飛吻。其facebook昨午上傳一篇寫於判刑前的文章，指數年來的風波令他重新學會了很多寫在紙上的道理，「要感謝所有遇上的人，特別是帶我來到世上的父母親。」有梁的支持者在庭外得悉判決，嚎啕大哭。



表達政治訴求非求情理由



對於辯方稱本案涉政治背景，法官彭寶琴反駁，指表達政治訴求不足以作為求情原因。她指法庭最關注是暴力行為對社會安寧的破壞程度。案中各被告均非單獨行事，以聚眾方式作出違法行為，故法庭要考慮非被告單一行為，而是整體暴力情況。假如將政治背景納入求情因素，則會為社會帶來錯誤訊息，令人以為一旦對政府或社會有不滿，便能訴諸暴力。



有求情提及梁天琦本質善良、有愛心及負責任，但彭官認為有關說法跟呈堂影片有出入。案發時亞皆老街有約二百名群眾，交通警僅有十人，強弱懸殊。梁天琦當晚全程觀察事件推進，走到亞皆老街停留及重複襲警，又無故用膠桶擲向跌在地上的警員。



至於砵蘭街的暴動人數達五百人，人群無視警方廣播，投擲石頭、磚塊，以及淋潑液體等，嚴重影響人身安全。彭官認為年初一為喜慶日子，若非事先預謀，一般人不會戴上口罩及更換盔甲，明顯是有組織及計劃。



另兩被告囚三年半及七年



彭官指，第三被告盧建民被指合共十三次向警方擲物，可見他一直在場及積極參與其中，故量刑起點為七年；次被告黃家駒於開審前承認一項涉及亞皆老街的暴動罪，由於其他事件均在他被捕後發生，故量刑起點由六年減至四年半，加上他早前認罪獲刑期扣減，終判囚三年半。



警方有組織罪案及三合會調查科總督察謝子坤昨於庭外指，判刑反映案件嚴重性，警方會尊重法庭裁決，並強調案件不涉政治檢控。現時旺角騷亂已有九十一人被捕，其中二十八人被定罪，有六人將面對審訊。



