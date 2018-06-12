﻿﻿特金會世紀握手﻿﻿ 將單獨談兩小時﻿

韓戰之後，南北韓陷入冷戰對峙，長達五十多年，今天望有轉機。美國總統特朗普和北韓最高領導人金正恩今天在星洲首度舉行歷史性會面，兩人首先會來一次世紀握手，然後單獨會面兩小時。



北韓官方朝中社報道，指峰會將討論建立全新的美朝關係、朝鮮半島持久鞏固的和平機制及實現朝鮮半島無核化等問題。美國一名官員透露，特、金先單獨會面最多兩小時。美聯社報道，特、金今天見面會先握手，隨後二人會面，只有翻譯隨行，雙方官員之後才加入擴大會議，預計由美國國務卿蓬佩奧加入磋商，意味美朝會有兩輪會談。



韓戰終結 朝鮮無核化



蓬佩奧昨在記者會上提到，美朝工作及協商的進展相當迅速，若峰會成功，會「造福兩國人民與全世界」。他進一步指北韓先前也確認無核化的意願，「我們逼切希望來看這些話是否真心的」，而美方準備提供北韓「與過往完全不同」的安全保障，來實現無核化。



南韓傳媒引述知情人士指，金正恩已邀請特朗普下月訪問平壤，並舉行第二次美朝峰會。報道又提到，「特金會」的重點會放在無核化與改善雙邊關係，而下月的第二次峰會則討論朝鮮無核化的具體方案。早前特朗普已表示對峰會感樂觀，會晤若理想，或可能邀請金正恩訪美，在白宮會面；若談不攏，他即拂袖而去。



美國政府表示特朗普今晚會離開新加坡，意味美朝高峰會只會開一天。而早前有外媒指金正恩會於今日下午二時離開。



另外，金正恩昨晚在新加坡外長維文陪同下夜遊獅城，參觀金沙酒店空中花園及濱海藝術中心。維文其後在Twitter上載與金正恩自拍照，相中除了他及金正恩外，還有星洲教育部長王乙康，三人一同面向鏡頭，露出笑容，狀甚喜悅。







