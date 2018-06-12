﻿﻿特金會世紀握手﻿﻿ 將單獨談兩小時﻿

北韓官方朝中社報道，指峰會將討論建立全新的美朝關係、朝鮮半島持久鞏固的和平機制及實現朝鮮半島無核化等問題。美國一名官員透露，特、金先單獨會面最多兩小時。美聯社報道，特、金今天見面會先握手，隨後二人會面，只有翻譯隨行，雙方官員之後才加入擴大會議，預計由美國國務卿蓬佩奧加入磋商，意味美朝會有兩輪會談。
韓戰終結 朝鮮無核化
蓬佩奧昨在記者會上提到，美朝工作及協商的進展相當迅速，若峰會成功，會「造福兩國人民與全世界」。他進一步指北韓先前也確認無核化的意願，「我們逼切希望來看這些話是否真心的」，而美方準備提供北韓「與過往完全不同」的安全保障，來實現無核化。
南韓傳媒引述知情人士指，金正恩已邀請特朗普下月訪問平壤，並舉行第二次美朝峰會。報道又提到，「特金會」的重點會放在無核化與改善雙邊關係，而下月的第二次峰會則討論朝鮮無核化的具體方案。早前特朗普已表示對峰會感樂觀，會晤若理想，或可能邀請金正恩訪美，在白宮會面；若談不攏，他即拂袖而去。
美國政府表示特朗普今晚會離開新加坡，意味美朝高峰會只會開一天。而早前有外媒指金正恩會於今日下午二時離開。
另外，金正恩昨晚在新加坡外長維文陪同下夜遊獅城，參觀金沙酒店空中花園及濱海藝術中心。維文其後在Twitter上載與金正恩自拍照，相中除了他及金正恩外，還有星洲教育部長王乙康，三人一同面向鏡頭，露出笑容，狀甚喜悅。