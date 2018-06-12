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﻿李顯龍提前為特朗普慶生

2018-06-12 列印
　　特朗普昨日跟新加坡總理李顯龍共進工作午餐，席間主人家送上蛋糕，為本月十四日七十二歲的特朗普提前慶生。有報道指服務員奉上特朗普喜愛的健怡可樂，特朗普向新加坡表示謝意，形容峰會相當有趣，相信會十分良好，擺出一貫談笑用兵的姿態。

　　另一邊廂，有報道指金正恩昨日或獲安排參觀新加坡的經濟發展。而他下榻的瑞吉酒店昨日戒備森嚴，大量軍裝手持機關槍把守。

　　有消息指金正恩十分擔心在新加坡期間會被暗殺，但外媒認為其專屬座駕旁、保鏢排在兩側跟着車跑的「人肉盾牌」，疑似洩露了他的行蹤。

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