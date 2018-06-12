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﻿新一期居屋攪珠延期

2018-06-12 列印
　　房委會原定於明日舉行新一期居屋攪珠，房委會資助房屋小組主席黃遠輝昨向傳媒證實，攪珠將要延期，但相信會在今個月內舉行。另外，房委會已完成點算全部申請表，今期居屋最終接獲十五萬二千份申請表，即最少三十四人爭一個單位，較早前公布約十六萬六千份申請表，即最少三十七人爭一個居屋單位為少。據悉，當局在點算申請表時，錯誤將約二萬多份白居二申請表計入居屋申請數字內。

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