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﻿美股中段升75點

2018-06-12 列印
　　杜瓊斯工業平均指數中段升七十五點一二，見二五三一六點五三；納斯達克指數升十點四四，見七六四五點五一。滙控美國預託證價格見七十七點五七港元，較香港收市價升零點六二港元；騰訊美國預託證價格見四百一十九點九五港元，較香港收市升零點九五港元。
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