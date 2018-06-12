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﻿昂船洲橋兩車相撞五傷

2018-06-12 列印
■昂船洲大橋交通意外。
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　　青衣昂船洲大橋昨晨發生交通意外，一輛私家車與一輛掛中港牌七人車相撞後，兩車共五人受傷，報警後全部獲送院，幸傷勢無大礙。警方事後拖走肇事車輛調查意外原因。

　　昨晨約九時，一輛私家車駛至大橋期間突然爆胎，二十二歲姓周女司機將車駛往路肩時，被一輛掛中港車牌七人車收掣不及撞倒，兩車司機連同七人車內三名內地遊客受傷。報警後五人同送院治理，其間七人車有傷者要在車內接受急救，全部傷者治療後無大礙。

　　意外中兩車分別車尾及車頭損毀，兩車司機均通過酒精呼氣測試，警方事後將肇事兩車拖走檢驗及意外原因。

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