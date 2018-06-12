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﻿陳帆：紅磡站問題沒被知會

2018-06-12 列印
　　         沙中線紅磡站月台鋼筋被剪短事件，負責相關工程分判商中科興業去年九月，已透過電郵向運輸及房屋局提出關注，引起外界質疑政府早已知情。                                 運房局局長陳帆昨解釋，指局方去年九月接獲中科興業電郵要求會面，商討沙中線紅磡站擴建工程問題，局長辦公室接獲電郵後隨即轉交相關同事處理，路政署、中科興業和港鐵亦有跟進，但過程中並無知會他本人。

        對於有傳政府在短期內開會決定是否就事件成立獨立調查委員會，調查工程問題，陳帆則未有正面回應，只強調若公務上有需要公佈的事，如有需要會盡快公佈。
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