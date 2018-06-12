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﻿男子疑「挖耳」虐貓

2018-06-12 列印
　　可愛貓女慘遭「挖耳」酷刑！一名三十三歲姓蔡女子，上周六途經元朗錦上路與東邊路交界一貨倉時，聽到有貓兒低聲悲鳴，同時傳來陣陣血腥味，循聲察看後驚見一隻白色小貓左耳受傷，幾乎整隻「消失」，遺下一個巨型傷口。她翌日將其帶往旺角一獸醫診所治理，獸醫檢驗後認為貓兒傷口疑遭虐所致，遂當日下午約五時報警求助。警方經調查後，鎖定貓主身份為一名三十四歲姓張男子，疑其在貓兒受傷後沒提供適當治療，以涉嫌虐畜將他拘捕。

  愛協人員事後檢走貓兒，稍後會安排獸醫進行詳細檢查，並全力配合警方調查。

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