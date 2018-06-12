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﻿外圍波App荼毒年輕人落賭海

2018-06-12 列印
　　《星島日報》昨獨家報道，香港賽馬會研究顯示，非法外圍集團近年不斷「進化」，近年更主攻網上市場，包括改為發展外圍賭波網站、推出智能手機應用程式、以最新系統編寫網站，並配合虛擬私人網絡（VPN）技術等，令投注平台可自動配合不同流動裝置，以吸納年輕一代先賭未來錢。

　　馬會綜合內部研究及多方資料，全球八成以上的非法賭博活動均在亞洲進行，而非法賭博利潤最高的十個國家地區當中，香港排第四。馬會估計，今年度本地非法賭博利潤，連同世界盃賽事，外圍集團可從中獲利有七億五千萬元，直接影響博彩稅收。

　　據了解，警方在世界盃期間將展開連串大型反非法外圍賭博行動，並在酒吧等熱門觀賽地點加強宣傳。

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