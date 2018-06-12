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﻿手腳滿籐傷揭七歲童疑被虐

2018-06-12 列印
　　九龍塘發生虐兒案！一名就讀小二的七歲男童，昨清晨由外婆帶上學返回延文禮士道學校時，老師得悉男童悶悶不樂了解時，驚見其手腳滿是疑被籐條打過的傷痕，立即通知校長。校方經商量後，認為事態嚴重，於中午約十二時半報警求助。

　　警方接報後，將男童送往伊利沙伯醫院，初步相信其傷痕由衣架造成。警員之後聯絡上男童繼父了解後，將案件列虐兒處理，正設法聯絡男童母親了解情況，暫無人被捕。據悉男童早年父母離異，跟隨母親生活。其母之後再婚，並與現任丈夫育有一名子女。

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