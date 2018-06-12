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﻿維港渡海泳網上接受報名

2018-06-12 列印
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　　一年一度「新世界維港泳2018」將於今年十月二十一日舉行，即日起接受網上報名。今屆賽事將沿用去年比賽路線，由尖沙咀公眾碼頭出發，灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為終點，全長約一千米。另今年將新增六百個優悠組參賽名額，令總數增至三千個，競賽組名額則維持六百個。

　　為確保泳手安全，所有參賽者必須有泳總認可的過往相關游泳紀錄，或通過大會舉辦的水試，在四十五分鐘內游畢一千五百米。香港業餘游泳總會義務秘書趙展雄指，今年大會將增設一至六艘醫療及監察船，亦會增加和救生員與泳手比例。

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