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﻿﻿港大研成體幹細胞測流感﻿

2018-06-12 列印
■港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇（置前），研究助理教授周婕（後排置左）。
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　　流感病毒威脅全球，及早預測成為傳染病防控目標。香港大學最新研究發現，以成體幹細胞培養成熟的呼吸道類器官，可模擬人類呼吸道上皮組織，並可用作預測新發流感病毒對人類的感染性。技術現已申請美國專利，已於最新一期的《美國國家科學院的院刊》發表。

　　港大微生物學系教授袁國勇、研究助理教授周婕，以及荷蘭Hubrecht研究所Hans Clevers教授合作組成的研究團隊，利用少量肺組織中的成體幹細胞，培養出三維生長的呼吸道類器官，發現經過誘導分化之後，成熟的呼吸道類器官可模擬人類呼吸道上皮組織中細胞的組成，蛋白酶的生成及纖毛的運動，證實可用作檢測新型呼吸道病毒，如禽流感、豬流感等基因突變出現跨物種感染人類的能力，為人類呼吸系統生理和疾病提供嶄新的研究平台。

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