﻿美朝巨頭互like泯世仇 金正恩：會面如科幻電影 特朗普：他是聰明仔

韓戰之後，美朝處於敵對狀態，兩國巨頭昨天在星洲破天荒會面，「仇人」相遇沒有動粗，反而互相欣賞。美國總統特朗普先伸出友誼之手，北韓領導人金正恩眼神堅定，露出微笑，伸手一握，創造歷史。兩人會談後，特朗普大讚金正恩好聰明，金正恩笑言今次峰會能夠實現猶如科幻電影情節。兩人更簽署聯合聲明，承諾會「非常快地展開」朝鮮半島無核化，並建立「新美朝關係」。



金正恩與特朗普昨早約九時先後到達聖淘沙島嘉佩樂酒店，初次見面，特朗普先伸右手，企圖以氣勢先發制人。面對比自己健碩的「巨人」，金正恩沒有嚇倒，眼神堅定，從容握手，二人相視而笑並寒暄，特朗普又輕拍金正恩手臂，表現親切，二人握手十二秒，締造歷史。



二人接受在場記者簡短提問，稱能「一分鐘看穿」金正恩的特朗普表示，他們將建立「了不起的關係」；金正恩亦稱，兩人被歷史「拖後腿」，認為：「（我們）戰勝一切，來到這裏。」其後兩人僅偕同翻譯員在酒店圖書館單獨會面。有記者聽到金正恩途中向特朗普笑言：「很多人不敢相信現時發生的事，這夢幻的一幕，猶如科幻電影。」



簽聯合聲明 達四共識



單獨會面約四十分鐘後，兩國其他官員加入進行擴大會議，為時一個多小時。兩人隨後與一眾美朝官員共晉工作午宴，飯後二人沿庭園小徑一起散步，特朗普引領金正恩參觀其座駕，兩人不時展露微笑，又互拍對方膊頭，狀甚親密。特金兩人最後簽署聯合聲明，就四項內容達成共識，包括：建立新美朝關係、為朝鮮半島持續和平共同努力、推動朝鮮半島完全無核化，及約定安置戰俘和戰爭失蹤者的遺骸。美國承諾會為北韓提供安全保障。特朗普簽署聲明後即向金正恩送高帽，形容他「人品好」、「非常醒目」、「很聰明」、「有才能」和「熱愛自己國家」。



下周商討棄核細節



聲明中沒有使用「完全、可驗證及不可逆轉」的無核化等字眼，亦沒有就結束韓戰、停止對北韓制裁、撤退美軍等作承諾。特朗普總結峰會，指兩國寫下歷史新一頁，金正恩承諾會拆除一個主要導彈試驗場，下周美朝官員會商討棄核細節，他與金亦會在適當時候互訪。特朗普又指出，今後會取消美韓軍演，稍後會正式宣佈韓戰結束。有記者問到北韓政府殺害平民暴行，質疑特朗普稱金正恩有才能是否恰當；特朗普解釋，金正恩二十六歲起掌管國家，才能不容否定，又強調沒有形容金正恩「友善（nice）」。



有肢體語言專家分析，兩人初次會面，均顯緊張，除表情略見僵硬外，最初握手時大部份時間由特朗普說話，金正恩專心聆聽。二人單獨會面前，金正恩輕拍特朗普手臂，可見雙方均極欲取得話事權。