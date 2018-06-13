﻿伊萬卡借「中國諺語」撐父親

薩摩亞十年前有一個嚴重殘疾嬰兒出生，她腦袋有部份缺失、雙眼緊閉，當時醫生預測她只能存活數小時，去年九月她竟奇蹟度過十歲生日，但不幸的是她被證實周日已去世，令人惋惜。 名為Miracletina Julie Nanai的女孩又被稱為「奇蹟BB」（Baby Miracle），於二○○七年九月在薩摩亞出生。其父Mikaele跟當地報章確認女兒的死訊，他憶述十年前女兒出生的情境時說：「她的殘疾非常嚴重，醫生預測她只能活幾個小時，並想為她結束生命。儘管如此，她還是活到十歲，在星期天剛去世。」 他續說：「她出生後四天，仍有呼吸。我彎着腰在她耳邊低聲跟她說，我要離開，她即轉過頭對着我。我...

2018-06-13