  • 2018年6月13日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 港聞

﻿伊萬卡借「中國諺語」撐父親

2018-06-13 列印
　　特朗普女兒 伊萬卡昨天在「特金會」前夕，在Twitter發文挺父親，「Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.—Chinese Proverb」（那些說某事做不到的人，不應打擾其他人去做－中國諺語），以支持峰會。發文一出，引起不少中國網民「競猜」是那句諺言，有人猜是「己所不欲，勿施於人」，「成大事者，不與眾謀」……但沒有一個答案能令人滿意，甚至有人認為，這「中國諺語」是伊萬卡自己發明的。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd