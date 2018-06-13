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﻿文在寅緊張 稱徹夜難眠

2018-06-13 列印
　　美朝峰會順利在新加坡舉行，作為特金會重要推手的南韓總統文在寅，昨天在青瓦台的國務會議上觀看「特金會」的直播，至其原定當地十時召開的會議，因而推遲了十二分鐘。文在寅形容，自己前一晚徹夜難眠，與全國人民一樣希望會談成功，開啟一個和平、無核的新時代；但他強調，美朝峰會只是一個開始，距離北韓完全無核化及和平，仍然有很長的路要行。

　　中國外交部長王毅表示，美朝平等對話創造新歷史，具重大和積極意義，是中方一直期待和努力的目標，未來亦將繼續發揮建設性作用。日本首相安倍晉三感謝特朗普提出北韓綁架日本人問題，盼望今後與美韓以及中、俄和國際社會一同解決圍繞北韓的問題。聯合國秘書長古特瑞斯表示，聯國願意負責查核北韓是否確實執行非核化。

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