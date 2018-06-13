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﻿可口可樂推紀念版 罐上「Cola」改為韓文

2018-06-13 列印
■特別版罐裝可口可樂上，標誌上「Coca Cola」中的「Cola」改成韓語。
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　　美朝峰會全球矚目，商家自然不肯錯過這次「發政治財」的大好機會，紛紛順勢推出相關商品，其中「可口可樂」特別將包裝上「Coca Cola」的「Cola」改為韓文，象徵美朝和平；美國白宮亦出售一款印有特朗普與金正恩頭像的紀念幣，引起瘋狂搶購，尷尬的是，現實峰會舉辦時，特金兩人位置剛好與紀念幣相反。

　　可口可樂今次在新加坡推出紀念版包裝，將「Coca Cola」的「Cola」改成韓文，希望帶出美朝和平的訊息，其廣告標語亦分別以英韓雙語，寫下「和平、希望和了解」。可口可樂亦特別為此製作了廣告短片，其中一齣可見特朗普和金正恩的剪影，逐漸走近對方，最後握手言和的。

　　白宮早前推出一款紀念幣，印有特朗普和金正恩兩人面對面的頭像（見圓圖），減價至一九點九五美元發售後，引來瘋狂搶購，連相關網站一度癱瘓，但紀念幣上特朗普居左、金正恩處右，正好跟現實峰會上兩人握手的位置對調，略嫌美中不足。

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