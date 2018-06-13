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﻿外派員生活費最貴城市 港跌出十大

2018-06-13 列印
　　一項由人力資源管理顧問機構發表的外派僱員「生活費用研究」顯示，在全球外派僱員生活費最高昂城市排名中，香港跌出十大，由去年排名第二位降至今年的第十一位，是一五年以來的最低名次。委內瑞拉加拉加斯則由去年排名第九，躍升至今年排全球首位。

　　負責調查的機構指，本港過去一年物價雖持續上漲，但港元匯價走勢疲弱，使香港的排名落後於東京、首爾和上海。而亞洲各大主要城市的物價幅頗低，但貨幣走勢較波動，推高其他亞洲地區排名。

　　另有調查顯示，本港僱主下季的招聘意欲增加，當中以金融、保險及房地產業的招聘意欲最高，就業展望指數達兩成三，按年上升達百分之五。負責調查的人力資源顧問公司預計，隨著本港零售業、旅遊業向好等因素，各行各業對人手均會有一定需求，將帶動打工仔明年的加薪幅度。



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