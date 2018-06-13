  • 2018年6月13日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 港聞

﻿林鄭：旺暴案判刑不涉政治

2018-06-13 列印
　　前年旺角騷亂案中，本土民主前線前發言人梁天琦等人前日被判囚三年半至七年，特首林鄭月娥昨回應稱，判刑輕重「見仁見智」，強調檢控和法庭裁決均依照法律和證據，完全無滲入政治成份，對於有人在檢控決定或法庭裁決跟其立場不相符時，便摧毁整個法治制度，認為是損害法治精神，非常不利社會發展，表示極度遺憾。

        她指，身為特首和兩子之母，樂見青年有理想、追求公義，為社會不公發聲，但強調不能隨意作出違法行為，否則要有被審理的準備；又提到過去有人鼓吹違法達義、公民抗命，甚至美化、浪漫化違法行為，呼籲要深思。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd