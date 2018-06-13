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﻿公務員加薪拍板 高層4.51%

2018-06-13 列印
　　公務員事務局昨天公佈，行政會議昨天通過一八／一九年度公務員加薪安排，高層及首長級公務員加薪幅度為百分之四點零六，低層及中層薪金級別公務員加薪幅度為百分之四點五一，生效日期追溯至今年四月一日。

　　公務員事務局表示，行政會議做決定時已充份考慮職方對加薪方案的回應，以及各項相關因素，包括本港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、公務員士氣等，政府會盡快就有關加薪方案建議向立法會財務委員會申請撥款。

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