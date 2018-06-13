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﻿美股中段升16點

2018-06-13 列印
        　　美國周二股市中段向好，杜指報二五三三八點，升十六點；納指則報七七○五點，升四十五點。滙控美國預託證券價格見七十七點七一港元，升零點九六港元；騰訊則見四百一十八點三九港元，升零點九九港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零一點五美元，升一點七美元；紐約期油則報每桶六十六點四七美元，升零點三七美元。
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