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﻿﻿好心司機擺路障﻿﻿護交通警﻿

2018-06-13 列印
■大圍城門隧道公路電單車失事側翻，警員墜地受傷送院。
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　　沙田城門隧道公路發生驚險交通意外，一名交通警員駕駛「鐵馬」執勤，天雨下途至一個彎位時失控，鐵馬連同警員在路中打了多個觔斗，人車倒臥路中，警員幸奇蹟輕傷。事後有好心司機路經，在路中放雪糕筒，以免尾隨車輛撞及路中受傷警員。

　　昨午一時許，一名交通警員駕駛「大馬」電單車執勤，沿沙田城門隧道公路往荃灣駛至美田邨對開一個彎位時，疑因天雨路滑失控，連人帶車在路上翻了多個觔斗後人車分離，但警員卻奇蹟地僅手腳輕傷，清醒倒臥路中，驚魂甫定後自行爬起；電單車損毀，部份零件散在路面。

　　意外後，有尾隨好心司機見狀紛紛停車，有人用雪糕筒及車輛為受傷警員擋路，以免尾隨車輛失控撞及警員，傷上加傷。報警後救護員到場為傷者包紮後送院，治理後無大礙。警方一度封鎖現場部份行車線，事後拖走電單車檢驗及調查意外原因。

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