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﻿港鐵職員查違規 單車男女惡語相對

2018-06-13 列印
■單車並未按規定拆卸前車輪。
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　　網上昨日瘋傳一對單車男女，未有拆除單車輪搭東鐵，有人一度拒絕向職員出示身份證受查，更以粗言辱罵登車調查職員。有乘客不值兩人惡行拍照及上載互聯網譴責。有網民看後，認為港鐵不應姑息違規乘客。

　　港鐵發言人稱，前午三時許，一對男女各自推單車進入旺角東站登上北行列車。職員得悉在九龍塘站截獲該對男女及勸喻離開，其後經職員口頭警告，兩人抵大圍站拆去其中一單車輪推出閘口離開。

  根據港鐵附例，乘客違例推單車進入港鐵處所，一經定罪，最高可處罰款五千元及監禁六個月。

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