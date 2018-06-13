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﻿TSA「新形式」復考 全級應考佔四成

2018-06-13 列印
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　　小三全港性系統評估（TSA）今年重新以「不記名、不記校」形式全面復考，昨日率先進行中文科筆試評估，包括閱讀、聆聽及寫作。其中申請全級應考的啟基學校（港島），學生盧展樂指考試心情輕鬆，「當是對自己的一次測試」，又指試題比校內試容易。另有考生亦認為試卷難度不高，有充裕時間完成，惟聆聽錄音較快，聽不到便「隨便寫個答案」。

　　考評局早前表示，全港有至少二百三十所小學申請全級應考，約佔公營小學總數四成，其餘學校則會抽全級約一成學生參與，局方只會向自願參與全級考核的學校發放學校報告，但結果不會呈交教育局。

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