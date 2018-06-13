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﻿走私逾二百手機 蠱惑司機被捕

2018-06-13 列印
■海關截獲共八十三萬元的走私手機。
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　　蠱惑司機錶板暗格走私手機被捕。一輛貨櫃車，前晚經文錦渡管制站出境被關員截查時，關員在駕駛室暗格檢獲二百二十一部智能手機，以涉嫌走私拘捕司機。

　　海關表示，前晚一名三十五歲男司機，駕駛一輛貨櫃車經文錦渡管制站出境返內地時，關員發覺司機神色有異，截停貨櫃車例行檢查後，在駕駛室的錶板發現一個暗格，其後在暗格內檢獲二百二十一部走私智能手機及一批手機零件，市值八十三萬元，司機未能出示載貨清單，以涉嫌走私被捕。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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